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Общество

Четыре авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Четыре авиарейса из Владивостока задерживается сегодня, 15 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта Владивосток.

Так, рейс авиакомпании НордСтар Y7-519, следующий по маршруту Владивосток — Санья, задерживается на 10 часов 25 минут. Вылет планировался в 9 часов 40 минут, но перенесся на 20 часов 45 минут. Время регистрации на рейс: 18:45-20:05.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-3638, следующий по маршруту Владивосток — Токио/Нарита, задерживается на 2 часа 35 минут. Вылет планировался в 10 часов 55 минут, но перенесся на 13 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 11:00-12:50.

Рейс авиакомпании Аэрофлот SU-3638, следующий по маршруту Владивосток — Токио/Нарита, задерживается на 2 часа 35 минут. Вылет планировался в 10 часов 55 минут, но перенесся на 13 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 11:00-12:50.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-1755, следующий по маршруту Владивосток — Яньцзи, задерживается на 1 час 20 минут. Вылет планировался в 19 часов 40 минут, но перенесся на 20:00. Время регистрации на рейс: 18:00-19:20.

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