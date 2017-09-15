Лагеря-2017 в Приморье: Нарушения, суды и детское питание

Роспотребнадзор региона подвел итоги летней оздоровительной кампании

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморского края подведены итоги летней оздоровительной кампании-2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ведомство осуществляло надзор за деятельностью 616 детских оздоровительных учреждений.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведено 278 проверок детских оздоровительных учреждений, из них 78 проверок загородных лагерей, 12 проверок загородных лагерей санаторного типа и санаториев, 168 - лагерей с дневным пребыванием детей, 12 - лагерей труда и отдыха, 7 - палаточных лагерей.

В оздоровительных учреждениях исследовано: 1222 пробы воды питьевой по микробиологическим показателям, 99 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели, 28 проб воды бассейнов по микробиологическим показателям, 12 проб воды бассейнов по санитарно-химическим показателям, 14 проб воды бассейнов по паразитологическим показателям, 49 проб воды из мест купания по микробиологическим показателям, 20 проб воды из мест купания по санитарно-химическим показателям, 15 проб воды из мест купания по паразитологическим показателям, 170 проб почвы на паразитологические показатели, 15 проб готовых блюд по санитарно-химическим показателям, 548 проб готовых блюд на калорийность, 95 проб на содержание витамина «С», 290 проб готовых блюд по микробиологическим показателям.

В оздоровительных учреждениях выявлено 373 нарушения, из них: 115 по организации питания; 23 по размещению; 43 по материально-техническому оборудованию; 192 - прочие нарушения. По результатам проверок составлено 373 протокола об административном правонарушении, из них 13 протоколов по ст. 6.5 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, 113 по ст. 6.6. КоАП РФ - за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, 126 по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ - за нарушение условий отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, 9 по 14.4 КоАП РФ - за оказание услуг с нарушением установленных требований, 2 по ст. 14.7 КоАП РФ - за обман потребителей.

На отчетный период наложено 332 административных наказания, из них 301 штраф, 31 предупреждение. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн. 362, 8 тыс. руб. Отстранено от работы 105 сотрудников летних оздоровительных учреждений (ООО «Санаторий «Седанка», ДЗОЛ «Наши гости-3», ДЗОЛ «Юный Рыбак», СОШ №1 Арсеньевского городского округа, СОШ с. Анучино, СОШ с. Соколовка Чугуевского района, СОШ с. Шумный Яковлевского района, ИП Алферова В. М – организатор питания в школах Арсеньевского ГО, АУ «Центр питания с. Анучино», ИП Нороян Л.Н. – организатор питания в школах Анучинского района).

В суд передано 2 дела, предусматривающие административное приостановление деятельности: ООО «Санаторий Седанка», ЛОУ при МБОУ СОШ с. Фроловка Партизанского района. Решением судов деятельность ООО «Седанка» была приостановлена на 10 суток, ЛОУ при МБОУ СОШ с. Фроловка Партизанского района приостановлена на 5 суток.

Оценка эффективности оздоровления детей показала, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% детей (ПК 2016г. - 94%), слабый оздоровительный эффект – у 5,2 % детей (ПК 2016г. – 5,0 %), отсутствие эффекта - у 0,8% детей (ПК 2016г. – 1%).