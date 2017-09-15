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Эксперт: Медицина должна развиваться во вторичную профилактическую

Глава японской клиники поделился опытом Страны восходящего солнца в здравоохранении
Фото: ВЭФ/ТАСС Фото: ВЭФ/ТАСС
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Глава больницы «Хокуто» (Япония) Хадзимэ Камада поделился опытом Страны восходящего солнца в здравоохранении в ходе сессии III Восточного экономического форума "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Ежегодно 600 тысяч смертей в Японии регистрируется от болезней. В стране много пожилых людей, а значит и высока смертность. Ее основные причины - это инсульты и онкологические заболевания. Поэтому медики Японии сосредоточены на профилактике и ранней диагностике болезней. «Хокуто» работает с 1993 года. Мы используем методы визуализации, VR и другие. 

Я считаю, сейчас медицина должна развиться во вторичную профилактическую медицину: мы должны разработать новую, до сих пор не существовавшую медицинскую концепцию, основанную именно на профилактике, и должны для этого использовать так называемую концепцию "precision medicine" с использованием интернета вещей, Big data. И это должен быть не индивидуальный подход, а "лечение в команде"", - сказал г-н Камада.

Напомним, по данным соцопросов вопросы здравоохранения волнуют жителей российского Дальнего Востока в первую очередь. Многие показатели в этой сфере хуже общероссийских. На фоне сопредельных стран (особенно Японии и Южной Кореи) разница ощущается еще сильнее. И теперь системе здравоохранения ДФО предстоит создать равнодоступную для городского и сельского населения первичную медицинскую помощь, привлечь квалифицированные медицинские кадры, внедрить инновационные методы организации помощи, профилактики и лечения заболеваний, создать новую медицинскую инфраструктуру. Все это потребует особого государственного подхода.

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