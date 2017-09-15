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Приморцев предупреждают о новом мошенничестве

Теперь злоумышленники фальсифицируют сообщения Роскомнадзора
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Роскомнадзор Приморья заявил о новом виде мошенничества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время участились случаи поступления в адрес организаций от неустановленных лиц Предписаний о разработке системы защиты персональных данных от имени Роскомнадзора. Обращаем внимание, что распространяемая информация не имеет к Роскомнадзору никакого отношения", говорится в официальном сообщении надзорной службы.

"При получении подобного письма целесообразно связаться с сотрудниками отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления Роскомнадзора по Приморскому краю по телефонам 8 (423) 239-08-33, 8 (423) 239-08-23, 8 (423) 239-08-22 и уточнить зарегистрирована ли Ваша организация в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, есть ли необходимость предоставлять какие-либо сведения", объясняет Роскомнадзор.

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