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ДГК проверит готовность электростанций к зиме

Традиционно первым проверку прошли объекты филиала «Нерюнгринская ГРЭС»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» начала проверку готовности своих филиалов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. В течение месяца, с 4 сентября по 6 октября, специальная комиссия, куда входят специалисты технического блока аппарата управления ДГК, представители МЧС, Ростехнадзора, ОДУ Востока и местных органов власти проверят подготовку энергообъектов компании к несению максимумов зимних нагрузок. Работу комиссии возглавил первый заместитель генерального директора – главный инженер ДГК Евгений Брылёв.

Специалисты оценят качество и полноту проведенной ремонтной кампании на станциях, котельных и тепловых сетях филиалов, проверят наличие установленных запасов топлива на складах предприятий, материалов и оборудования, необходимых для ремонтов, примут участие в проведении противоаварийных тренировок персонала.

Традиционно первым проверку прошли объекты филиала «Нерюнгринская ГРЭС». Свою работу здесь комиссия провела с 4 по 8 сентября. С 11 по 15 сентября комиссия работает в Амурской области, проверяя Благовещенскую ТЭЦ и Райчихинскую ГРЭС. С 18 по 22 сентября проверки пройдут сразу в двух филиалах компании – ЛуТЭКе (Приморская ГРЭС) и Хабаровской теплосетевой компании (Хабаровская ТЭЦ-2, Биробиджанская ТЭЦ). Объекты Хабаровской генерации (7 электростанций по краю) будут проверены с 25 по 29 сентября. Свою работу комиссия закончит на юге Приморья, где доказать свою готовность к зиме со 2 по 6 октября придется объектам филиала «Приморская генерация» - Владивостокским ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС.

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