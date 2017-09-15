Приморцам снова спасли здоровье: забракованы продукты с кишечной палочкой и мышьяком

Опасные продукты питания теперь не попадут на прилавки

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю Россельхознадзором было забраковано более 15 тысяч 400 тонн (30 партий) пищевой продукции отечественного производства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В продуктах питания были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества.

Забракованы и не допущены к продаже сельдь тихоокеанская мороженая и слабосоленая, пельмени, креветка гребенчатая сыромороженая, камбала вяленая, мука рыбная и мука рыбная кормовая, моллюски живые, кета теша, мясные полуфабрикаты, минтай мороженый, молоко сгущенное и молоко сырое, пресервы из сельди.

В этой продукции были обнаружены дрожжи и плесень, превышение уровня бактериальной обсеменённости и уровня соматических клеток, бактерии группы кишечной палочки и энтеропатогенные типы кишечной палочки, несоответствие органолептическим показателям, а также превышение массовой доли сырого протеина и металломагнитных примесей (мука рыбная кормовая). В мясе креветки было обнаружено содержание мышьяка превышающего норму (в 1,4 раза).