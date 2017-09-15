Эксперты Приморья обеспокоены африканской чумой свиней

Очередная вспышка зафиксирована в Белгородском свиноводческом предприятии

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья сообщает, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о выявлении 5 сентября этого года генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) на крупном свиноводческом предприятии – Белгородском филиале ООО «Тамбовский бекон» (с. Верхнее Березово Шебекинского района Белгородской области), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты территориальной госветслужбы под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся.

В этой связи в целях недопущения заноса возбудителя АЧС на подведомственные приморскому Россельхознадзору территории принимаются исчерпывающие меры, в том числе: усилен контроль за перемещением по территории свиней, продукции свиноводства и наличием ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию, продолжаются мониторинговые исследования на АЧС свиней и полученного от них сырья.

В целях реализации информационной политики о необходимости осуществления мероприятий по профилактике возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территориях Приморья на сайте ведомства размещены Памятка населению и Рекомендации охотпользователям, отражающие аспекты, связанные с опасностью АЧС, специфичностью возбудителя этой болезни, меры по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, необходимые действия граждан в случае возникновения заболевания АЧС или подозрения на это заболевание.