Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье 21:35, 14 сентября Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье (Фото)
Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение 20:03, 14 сентября Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение
Приморцев ждут солнечные выходные 19:20, 14 сентября Приморцев ждут солнечные выходные
Новостная лента
Сентябрь, 15 пятница
07:06
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
06:04
Эксперты Приморья обеспокоены африканской чумой свиней
05:18
Приморцам снова спасли здоровье: забракованы продукты с кишечной палочкой и мышьяком
04:15
ДГК проверит готовность электростанций к зиме
03:27
Приморцев предупреждают о новом мошенничестве
02:21
Половина жителей России довольны своей жизнью
01:10
Звездная дорожка и церемония: Как открывали «Меридианы Тихого—2017» Видео
00:33
Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой Фото
Сентябрь, 14 четверг
23:22
Программа «Детские улыбки России» стартует во Владивостоке
22:08
На 72 объектах Владивостока появится новое дорожное ограждение
21:35
Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье Фото
20:03
Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение
19:20
Приморцев ждут солнечные выходные
18:05
Под колесами кроссовера во Владивостоке пострадала пенсионерка Эксклюзив
17:49
Борис Кубай рассказал, чего ожидать приморцам от тайфуна Талим
17:37
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:26
В центре Владивостока автолюбитель сбил девушку Эксклюзив
17:14
В пятницу погода в Приморье улучшится
17:01
Владивостокский водитель отправил пешехода на больничный Эксклюзив
16:50
По улицам Владивостока гуляет «Халк» Фото
16:38
Из Приморья в КНР не пустили некачественный русский мед
16:26
Во Владивостоке пресечен канал поставки синтетических наркотиков
16:14
Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке
16:02
На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка
15:51
Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья Видео
15:39
Эксперты ДВФУ создадут программы улучшения демографии в регионе
15:27
В Приморье разыскивают человека Фото
15:15
Книга памяти «Депортация. 1937»
15:02
Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге Фото
14:52
В ДФО серьезно меняется система высшего образования
14:43
Хорошая прическа — залог успеха Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Половина жителей России довольны своей жизнью

В августе стали известны результаты исследования ВЦИОМа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Жители России этим летом стали оптимистичнее смотреть в будущее и стали выше оценивать своё благополучие, а своей жизнью довольна почти половина граждан, сообщает РИА VladNews. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе.

Оценивая политическую обстановку в стране, 24 % россиян назвали её «хорошей» или «очень хорошей». Это больше, чем число тех, кто оказался ею полностью недоволен, — 18 %. Больше половины граждан признали политическую обстановку в стране «средней». Индекс оценки политической обстановки в стране таким образом оказался на уровне 58 пунктов, опустившись с начала года на 6 пунктов. При этом в октябре 2016 года он находился на уровне 82 пунктов.

Индекс оценок экономического положения страны в августе оказался на уровне 47 пунктов. Он снизился по сравнению с маем (51 пункт), однако оказался выше, чем в августе 2016 года (40 пунктов). Большинство россиян (56 %) оценили экономическое положение страны как «среднее», четверть — как «плохое» и очень «плохое». 16 % россиян назвали экономическое положение страны «хорошим» и «очень хорошим».

Большая часть россиян в целом согласна с тем, что «дела в стране идут в правильном направлении». 39 % оказались полностью или по большей части с этим согласны, 39 % оказались согласны частично. Только 17% россиян заявили, что не согласны с тем курсом, которым идёт страна.

По данным опроса, 49 % россиян вполне или по большей части устраивает та жизнь, которую они ведут. О полном разочаровании своей жизнью заявили 23 % россиян, 26 % признали наличие как положительных, так и отрицательных моментов.

Увеличился в августе и индекс оценки материального положения семьи, оказавшийся на уровне 62 пункта. В то же время россияне всё ещё хуже оценивают материальное положение своих семей, чем в 2012 году (65 пунктов). Только 18 % опрошенных назвали его «хорошим», в то время как 19 % признали его «в целом плохим».

В августе стали известны результаты исследования ВЦИОМа, согласно которым главными проблемами в стране россияне признали низкий уровень жизни, экономику и социальную политику. Почти четверть россиян (24 %) заявили, что считают низкие зарплаты и уровень жизни в целом самым проблемным вопросом.

Похожие новости
На 72 объектах Владивостока появится новое дорожное ограждение
22:08, 14 сентября 2017 На 72 объектах Владивостока появится новое дорожное ограждение

Работы по монтажу дорожного ограждения ведутся на улицах Калинина, Адмирала Невельского, Аксаковской и многих других

Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье
21:35, 14 сентября 2017 Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье

Сейчас тайфун направляется на острова Японского архипелага

Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение
20:03, 14 сентября 2017 Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение

Проведение работ по перекладке теплосети

Борис Кубай рассказал, чего ожидать приморцам от тайфуна Талим
17:49, 14 сентября 2017 Борис Кубай рассказал, чего ожидать приморцам от тайфуна Талим

Начальник Примгидромета прокомментировал сентябрьскую погоду

Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий
17:37, 14 сентября 2017 Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали 250 нарушений ПДД

В пятницу погода в Приморье улучшится
17:14, 14 сентября 2017 В пятницу погода в Приморье улучшится

Приморье окажется под влиянием гребня антициклона

На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка
16:02, 14 сентября 2017 На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка

15 и 16 сентября