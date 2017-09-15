Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье

Сейчас тайфун направляется на острова Японского архипелага

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью тайфун «Талим» вышел на юг Восточно-Китайского моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Утром этот вихрь находился в районе с координатами 21,6° с. ш. и 124,9° в.д., на расстоянии 300–400 км к северо-востоку от острова Тайвань.

По мере движения тайфун «Талим» набирает силу, и уже перешёл в разряд супертайфунов. Давление в его центре за последние сутки упало на 25 гПа и составляет 940 гПа, ветер вблизи центра усилился до 45 м/с. Двигался вихрь в северо-западном направлении, со скоростью около 16 км/час.

Сегодня днём тайфун повернёт на север, а завтра утром — на северо-восток. По последним расчётам прогностических моделей траектория движения вихря пройдёт на расстоянии около 500 км от восточного побережья Китая, т.е. на 200–300 км восточнее, предыдущих расчётов. Поэтому на погодные условия этих территорий тайфун окажет меньшее влияние.

Сейчас тайфун направляется на острова Японского архипелага и 16 сентября обрушит на них всю свою мощь. Пройдя над югом Японии, он выйдет на юго-восток Японского моря и далее через остров Хокайдо переместиться на юг Охотского моря.

Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края. По предыдущим расчётам тайфун должен был смещаться вдоль южного побережья Японии и уйти в Тихий океан.