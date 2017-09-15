Тихоокеанцы почтили память Героя Советского Союза Марии Цукановой

После торжественной части участники митинга возложили цветы к памятнику

Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на территории Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота прошел торжественный митинг, посвященный 93-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Марии Цукановой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

На мероприятии присутствовали представители штаба флота, персонал военного госпиталя, ветераны медицинской службы ТОФ и юнармейцы.

После торжественной части участники митинга возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Марии Цукановой.

Справочно:

Санинструктор Мария Цуканова 14 сентября 1945 года в составе 355-го батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейском порту Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала медицинскую помощь раненым, вынесла из-под огня 52 раненых десантников. Мария была дважды ранена, в бессознательном состоянии попала в плен к японцам, где была зверски убита. Ей шел всего 21 год.

Звание Героя Советского Союза (посмертно) «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с японскими милитаристами» было присвоено старшему матросу Марии Цукановой 14 сентября 1945 года.

Мария Цуканова навечно зачислена в списки Тихоокеанского флота.