Международный кинофестиваль Меридианы Тихого стартовал во Владивостоке. Теперь уже официально! Звездная дорожка, традиционно голубого цвета, приняла почти 100 участников — актеров, режиссеров, сценаристов, членов жюри и всех, благодаря кому фестиваль живет вот уже 15 лет. Юбилейные Меридианы Тихого — настоящий праздник для всего края. И каждый здесь — как почетный гость на большом Дне рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Звездная дорожка и церемония: Как открывали «Меридианы Тихого—2017»
Юбилейный кинофестиваль проходил во ВладивостокеВладивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.
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