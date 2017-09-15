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Звездная дорожка и церемония: Как открывали «Меридианы Тихого—2017»

Юбилейный кинофестиваль проходил во Владивостоке
Владивосток, пятница, 15 сентября , РИА Vladnews.

Международный кинофестиваль Меридианы Тихого стартовал во Владивостоке. Теперь уже официально! Звездная дорожка, традиционно голубого цвета, приняла почти 100 участников — актеров, режиссеров, сценаристов, членов жюри и всех, благодаря кому фестиваль живет вот уже 15 лет. Юбилейные Меридианы Тихого — настоящий праздник для всего края. И каждый здесь — как почетный гость на большом Дне рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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