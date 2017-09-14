Под колесами кроссовера во Владивостоке пострадала пенсионерка

Наезд произошел днем во дворе жилого дома

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Пенсионерка пострадала под колесами кроссовера во Владивостоке - во дворе жилого дома №29 по Народному проспекту. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, за рулем автомобиля марки Subaru Forester находилась 29-летняя женщина. По предварительным данным, она перед началом движения задним ходом во дворе не убедилась в безопасности маневра - и наехала на 74-летнюю женщину-пешехода.

В результате пострадавшая получила перелом правой руки. Она направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП, произошедшего около 14:10, выясняются.

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