Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение

Проведение работ по перекладке теплосети

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

На участке автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 11Б по Народному проспекту во Владивостоке с сегодняшнего дня временно ограничено движение и парковка транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это связано с проведением работ по перекладке теплосети.

Ограничение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и будет действовать до 30 октября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и использовать объезды по Народному проспекту и проспекту Красного Знамени.