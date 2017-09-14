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Приморцев ждут солнечные выходные

Фон ночных температур +12…+15°C, дневных +19…+22°C
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные дни Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно солнечную и без осадков погоду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Только в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, за-за чего не исключены небольшие дожди.

В условиях малооблачной и антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12°C, в горных районах не исключены заморозки до −3°C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26°C.

В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15°C, дневных +19…+22°C.

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