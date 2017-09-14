В пятницу погода в Приморье улучшится

Приморье окажется под влиянием гребня антициклона

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки погоду в Приморье по-прежнему определяли фронтальные разделы циклона, который, заполняясь, медленно смещается над Хабаровским краем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Днём дожди различной интенсивности прошли на северо-востоке края, выпало 4–18 мм. В Приморье пришла более холодная воздушная масса, и максимальные температуры воздуха понизились на 2–3 градуса. Ночью дожди прошли в северо-восточных и западных районах — с очередным фронтальным разделом выпало 1–9 мм осадков. Большая часть края была прикрыта фронтальной облачностью, которая уменьшила ночное выхолаживание, основной фон температур составил +8…+12 °С. В районах, где не было дождей, воздух успел выхолодиться до +1…+5 °С.

Вчера днём во Владивостоке была небольшая облачность, без осадков. При северном ветре воздух прогрелся до +19…+22 °С. Во второй половине ночи прошёл небольшой дождь, выпало 0,8 мм, минимальная температура не опустилась ниже +11 °С. Сегодня, 14 сентября, над Приморьем будет смещаться тропосферный вихрь. Он обусловит на большей территории облачную, временами с дождём погоду. Фон дневных температур воздуха составит +15…+21 °С. Во Владивостоке сегодня с утра прояснило, но во второй половине дня облачность увеличится до значительной, возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха +17…+19 °С.

Завтра характер погоды изменится, Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит на большей территории края солнечную и без осадков погоду, лишь в начале ночи в отдельных районах края сохранятся небольшие дожди. В условиях антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальные температуры воздуха составят +1…+8 °С, в горных районах заморозки до −3 °С. Лишь на южном побережье теплее, до +11 °С. Максимальные температуры +13…+23 °С. Во Владивостоке завтра малооблачная и без осадков погода. Температура воздуха ночью +9…+11 °С, днём +18…+20 °С.