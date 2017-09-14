Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали 250 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 74 ДТП, 43 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 11 аварий обошлись составлением европротоколов. Зарегстрировано одно учетное ДТП; пострадал один человек.

За сутки сотрудники ДПС остановили 2 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 6 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 25 любителей превысить скорость. Остановлено 3 авто, выехавших на полосу встречного движения.

28 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 46 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 35 автомобилистов.

Всего в среду, 13 сентября, в приморской столице было зарегистрировано 250 нарушений ПДД.