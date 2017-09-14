Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье 21:35, 14 сентября Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье (Фото)
Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение 20:03, 14 сентября Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение
Приморцев ждут солнечные выходные 19:20, 14 сентября Приморцев ждут солнечные выходные
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
22:52
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
22:08
На 72 объектах Владивостока появится новое дорожное ограждение
21:35
Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье Фото
20:03
Во Владивостоке частично ограничили автомобильное движение
19:20
Приморцев ждут солнечные выходные
18:05
Под колесами кроссовера во Владивостоке пострадала пенсионерка Эксклюзив
17:49
Борис Кубай рассказал, чего ожидать приморцам от тайфуна Талим
17:37
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:26
В центре Владивостока автолюбитель сбил девушку Эксклюзив
17:14
В пятницу погода в Приморье улучшится
17:01
Владивостокский водитель отправил пешехода на больничный Эксклюзив
16:50
По улицам Владивостока гуляет «Халк» Фото
16:38
Из Приморья в КНР не пустили некачественный русский мед
16:26
Во Владивостоке пресечен канал поставки синтетических наркотиков
16:14
Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке
16:02
На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка
15:51
Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья Видео
15:39
Эксперты ДВФУ создадут программы улучшения демографии в регионе
15:27
В Приморье разыскивают человека Фото
15:15
Книга памяти «Депортация. 1937»
15:02
Танцоры-колясочники из Приморья показали класс в Петербурге Фото
14:52
В ДФО серьезно меняется система высшего образования
14:43
Хорошая прическа — залог успеха Видео
14:12
Японская компания поможет решить проблему угольной пыли в Находке
14:00
Студенты из Владивостока завершили трудовую смену на межрегиональной стройке «Звезда» в Большом Камне
13:48
Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон Фото
13:36
Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья Видео
13:26
Смотрите «Весь футбол» с 25% скидкой на «Интерактивном ТВ» в Приморском крае
13:22
В Приморье пьяные посиделки закончились поножовщиной Фото
13:20
Россияне стали реже покупать американскую валюту
13:09
Во Владивостоке пройдет велогонка «Bike Campus Race 2017»
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В центре Владивостока автолюбитель сбил девушку

Потерпевшая получила травму головы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока автолюбитель сбил девушку 1994 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел днем на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 по улице Семеновской. За рулем автомобиля Тойота Приус, двигавшегося со стороны улицы Алеутской в сторону Батарейной, находился мужчина 1992 года рождения. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Владивостокский водитель отправил пешехода на больничный
17:01, 14 сентября 2017 Владивостокский водитель отправил пешехода на больничный

ДТП произошло на пешеходном переходе на Второй речке

По улицам Владивостока гуляет «Халк»
16:50, 14 сентября 2017 По улицам Владивостока гуляет «Халк»

Необычный пешеход удивил владивостокцев

Из Приморья в КНР не пустили некачественный русский мед
16:38, 14 сентября 2017 Из Приморья в КНР не пустили некачественный русский мед

Сладкий груз вернули в Россию для устранения нарушений

Во Владивостоке пресечен канал поставки синтетических наркотиков
16:26, 14 сентября 2017 Во Владивостоке пресечен канал поставки синтетических наркотиков

Запрещенное вещество фасовали в местных гостиницах

Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке
16:14, 14 сентября 2017 Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке

Сотрудник правоохранительных органов получил травму плеча и ноги

В Приморье разыскивают человека
15:27, 14 сентября 2017 В Приморье разыскивают человека

Мужчина тяжело болен и решил избавить родных от бремени

В Приморье пьяные посиделки закончились поножовщиной
13:22, 14 сентября 2017 В Приморье пьяные посиделки закончились поножовщиной

Тяжкое преступление помогла раскрыть служебная собака