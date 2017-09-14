Потерпевшая получила травму головы

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока автолюбитель сбил девушку 1994 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел днем на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №1 по улице Семеновской. За рулем автомобиля Тойота Приус, двигавшегося со стороны улицы Алеутской в сторону Батарейной, находился мужчина 1992 года рождения. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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