ДТП произошло на пешеходном переходе на Второй речке

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Владивостокский водитель отправил пешехода на больничный; потерпевший - мужчина 1983 года рождения - получил закрытый перелом руки. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в светлое время суток на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №21"б" по улице Русской. За рулем автомобиля Тойота Пассо, двигавшегося со стороны Енисейской в сторону Постышева, находился мужчина 1972 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

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