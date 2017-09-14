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Программа «Детские улыбки России» стартует во Владивостоке

Подарить здоровую улыбку детям
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

«Стоматологическая Ассоциация России объявила о начале реализации благотворительной программы «Детские улыбки России» во Владивостоке», сообщает РИА VladNews.

Во Владивостоке дан региональный старт благотворительной программы «Детские улыбки России». Благодаря ей дети из социально неблагополучных слоев населения, проживающих в многодетных, неполных семьях, семьях с детьми c ограниченными возможностями, малолетними детьми, а также в семьях безработных смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.

Владивосток станет третьим регионом, где будет реализована благотворительная программа «Детские улыбки России». Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» – повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.

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