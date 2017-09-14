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Агрессивный наркоман избил полицейского во Владивостоке

Сотрудник правоохранительных органов получил травму плеча и ноги
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «МАК – 2017» сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в дежурную часть полиции был доставлен 37-летний местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пока его доставляли в дежурную часть, мужчина вел себя крайне агрессивно: пытался скрыться, всячески оказывал сопротивление. Публично ругался нецензурной бранью в адрес представителей власти, размахивал руками, одного из полицейских повалил на землю, в результате чего сотрудник получил травму правого плеча и левой ноги.

Стражами правопорядка в ходе личного досмотра у правонарушителя изъят полимерный сверток, в котором находилось наркотическое вещество синтетической группы.

По факту нападения и оскорбления сотрудника полиции решается вопрос о передаче материалов по подследственности в Приморский следственный отдел на транспорте Следственного комитета Российской Федерации для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

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