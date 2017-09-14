Во Владивостоке пресечен канал поставки синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского ЛУ МВД на транспорте пресекли деятельность организованной группы наркоторговцев, поставлявших синтетический наркотик на территорию Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 37 и 40-летних жителей Приморского края, которые в номере одной из гостиниц Владивостока расфасовывали наркотик на разовые дозы. В дальнейшем подельники через сеть Интернет и тайники сбывали наркотическое вещество наркозависимым лицам на территории Владивостока.
Во время обысков по месту жительства фигурантов стражами порядка были изъяты аптечные весы, мелкие фасовочные пакеты, а также сотовые телефоны с сим-картами и наличные деньги. В общей сложности полицейскими было изъято около 900 граммов синтетического наркотика.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит до 20 лет в колонии. Обвиняемые находятся в СИЗО. Расследование продолжается.