Из Приморья в КНР не пустили некачественный русский мед

Сладкий груз вернули в Россию для устранения нарушений

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Экспорт двух партий некачественного меда в Китай пресекли сотрудники Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Более 25 тонн пчеловодческой продукции возвращены в Россию для устранения нарушений.

Так, в посёлке Гродеково приостановлен экспорт более 20 тонн натурального липового мёда. Груз меда везли из села Покровка в КНР. При проверке документов было установлено, что в ветеринарном свидетельстве содержались неверные сведения. Датой выработки мёда был указан июнь 2017 года, что не соответствовало дате изготовления (2 сентября 2017 года), указанной в протоколе лабораторных испытаний.

Здесь же задержали ещё одну крупную партию мёда (4 254 килограмма) - уже из Ростовской области. При проверке документов было установлено, что в протоколе испытаний продукции не указана дата сбора мёда, что не позволяет определить окончание его срока годности. При проведении физического контроля обнаружено и отсутствие на потребительской таре маркировки на китайском языке.

Как отмечают специалисты, при поставках российского мёда в Китай необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства.