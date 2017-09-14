На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка

15 и 16 сентября

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

15 и 16 сентября на центральную площадь Владивостока привезут приморский урожай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести на ярмарке свежие овощи и фрукты, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары.

Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 15 сентября, и в субботу, 16 сентября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.