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Общество

На центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка

15 и 16 сентября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

15 и 16 сентября на центральную площадь Владивостока привезут приморский урожай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести на ярмарке свежие овощи и фрукты, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары.

Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

В пятницу, 15 сентября, и в субботу, 16 сентября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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