В Приморье разыскивают человека

Мужчина тяжело болен и решил избавить родных от бремени

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужчина 60 лет вышел из дома в Вольно-Надеждинске еще вчера, предварительно оставив прощальную записку и все свои вещи. Родственники и полиция вот уже сутки прочесывают окрестности, но пока безрезультатно. Известно, что мужчина тяжело болен. Именно таким способом он решил избавить родных от бремени.

Всех неравнодушных просят откликнуться и оказать помощь в поисках. Контактный телефон:

89024887488

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.