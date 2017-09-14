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Общество

Эксперты ДВФУ создадут программы улучшения демографии в регионе

Проблема малонаселенности российского Дальнего Востока стала одной из ключевых тем ВЭФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и Фонд Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и подписали соглашение о финансировании Исследовательского центра по вопросам демографического развития Дальнего Востока. Задача центра - разработать конкретные программы по улучшению демографической ситуации в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Исследовательский центр, созданный в Школе экономики и менеджмента ДВФУ, займется разработкой проектов по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. По словам генерального директора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, центр работает над конкретными программами по развитию человеческого капитала макрорегиона и проводит исследования миграционных процессов, рынка труда и анализ вахтового метода работы в регионе уже начались.

«Мы рассчитываем получить на выходе подробный анализ демографической ситуации в регионе и предложения по ее улучшению», - отметил глава Агентства.

- Мы ожидаем от совместной деятельности с АРЧК ДВ высоких результатов по исследованию вопросов развития человеческого капитала и усиления лидирующей роли ДВФУ - крупнейшего образовательного центра на Дальнем Востоке России, председатель правления Фонда ДВФУ Игорь Осипов.

Отметим, на Дальнем Востоке впервые начнут готовить профессиональных демографов. Соответствующее соглашение подписали на полях третьего Восточного экономического форума Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Дальневосточный федеральный университет и главы трех субъектов ДФО - Сахалинской и Магаданской областей и Чукотского автономного округа.

Демография стала одной из ключевых тем форума. Запуск новой магистерской образовательной программы «Управление демографическим развитием Дальнего Востока», разработанной Исследовательским центром по вопросам демографического развития Дальнего Востока, в ДВФУ символично состоялся в рамках Молодежного и Образовательного дня, который впервые проходил в рамках ВЭФ.

Как отметил генеральный директор Агентства Валентин Тимаков, подготовка профессиональных кадров в сфере управления демографической и миграционной политикой позволит создать сильную управленческую команду на Дальнем Востоке, способную добиваться поставленных государством задач.

«20 июня правительством РФ была утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, согласно которой численность населения региона за несколько лет должна увеличиться на 300 тысяч человек. Цель магистерской программы – научить представителей региональных органов власти, какие инструменты, методы и подходы эффективны в условиях демографического вызова», - подчеркнул глава АРЧК ДВ.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил запустить Концепцию демографического развития Дальнего Востока с 2018 года. Правительству необходимо утвердить план соответствующих мероприятий до конца сентября.

«Демографическая ситуация на Дальнем Востоке постепенно улучшается, но нужны дополнительные решительные меры в этой сфере, которые способны переломить негативные тенденции, формировавшиеся десятилетиями. В июне Правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока, необходимо запустить ее со следующего, 2018 года. Для этого Правительству поручается уже в сентябре принять план соответствующих мероприятий», - заявил Президент России.

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