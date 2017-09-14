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Культура

Книга памяти «Депортация. 1937»

Эта книга для всех, кто интересуется историей корейцев, проживающих на постсоветском пространстве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В издательстве «Валентин» в серии «Земля вольной надежды» выходит в свет особая книга – «Депортация.1937» (Руководитель проекта – Юлия Пак), сообщает РИА VladNews. Она посвящена одной из самых драматических страниц за всю 150-летнюю историю проживания корейцев в России.

– Сталинская депортация 80-летней давности затронула каждую корейскую семью, – говорит автор книги Валентин Пак. – Наша семья не стала исключением. Моих родителей тоже выслали. Я посвящаю эту книгу им – отцу Пак Пен Дю (Петру Владимировичу) и маме – Югай Евдокии. А также всем советским корейцам, кто был депортирован осенью 1937 года. Согласно официальной статистике их было 171.781человек.

В новой 800-страничной книге публикуются архивные списки – повагонные и посемейные, – депортированных корейцев по материалам государственных архивов Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областей. В них – 20.428 человек. Сведения о 14. 897 депортированных публикуются впервые. Это всё, что удалось разыскать. Издать полный список невозможно по той простой причине, что почти 88 процентов списков корейцев, которых переселяли в Среднюю Азию, не сохранились. Очевидно, большая часть документов была утеряна.

Эта книга для всех, кто интересуется историей корейцев, проживающих на постсоветском пространстве. Чтобы знали. И помнили.

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