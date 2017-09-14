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В ДФО серьезно меняется система высшего образования

В разработке дуальной системы заняты как вузы, так и работодатели
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представило на ВЭФ концепцию опережающего образования, соответствующую новой экономике региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Пять тезисов модельных решений уже опробованы и по достоинству оценены инвесторами дальневосточного региона.

Дефицит рабочих кадров, низкий уровень подготовки и борьба за таланты – с такими вызовами столкнулись инвесторы на Дальнем Востоке. АРЧК ДВ предложило пять модельных решений, способных преодолеть эти вызовы и сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, сформулировав их в концепцию опережающего образования, способную удовлетворить растущий кадровый спрос в регионе. Все они уже апробированы и зарекомендовали себя как эффективные инструменты. 

В первую очередь необходимо опираться на достоверный кадровый прогноз, считает гендиректор Агентства Валентин Тимаков. Для этого ведомство проанализировало заявленные к реализации и уже воплощаемые в жизнь инвестиционные проекты и составило навигатор по профессиям, которые будут востребованы в ДФО ближайшие годы. Навигатор включает перечень наиболее востребованных специальностей и компетенций по 28 ключевым отраслям. Из них около 70% - это профессии инженерно-технического профиля, в которых сегодня остро нуждаются пять ключевых отраслей новой экономики Дальнего Востока: судостроение, транспортно-логистический и агропромышленный комплекс, а также в промышленное и нефтехимическое производство.

Ориентация на бизнес – второй базисный элемент новой системы:

- Выстраивание образовательного процесса должно исходить из потребностей работодателя, и по этому пути уже пошли многие инвесторы Дальнего Востока. В их интересах при содействии Агентства с 1 сентября в высших и профессиональных учебных учреждениях дальневосточного региона введены более 20 новых специальностей и профессий, - отметил Тимаков. При этом образовательные программы должны быть более гибкими и чутко реагировать на изменение конъектуры рынка, подчеркнул глава Агентства.

«Вариативная часть образовательной программы должна проектироваться совместно с работодателем, он готов в большей степени вкладываться в короткие программы, нежели в фундаментальные. В ДВФУ, например, в этом учебном году запускаются дополнительные образовательные модули о современных технологиях производства для студентов смежных специальностей, объединенных по отраслевому признаку», - отметил он.

Член правления, исполнительный директор компании-инвестора Сергей Комышан подтвердил, что задача вузов – слышать заказчика:

«Мы работаем с профессорским составом, изменяем программы университетов под наши запросы, вместе создаем курсы по современному производству, вузы должны слышать заказчика. И тот бизнес, который хочет прийти на Дальний Восток всерьез и надолго, должен взять эти принципы на вооружение», - подчеркнул он.

Один из самых эффективных способов в совершенстве овладеть профессией даже в юные годы – это обучение в практике, уверены эксперты. В этом заинтересованы как студенты, так и работодатели, отметил руководитель АРЧК ДВ:

«Работодатели заинтересованы в привлечении студентов на более длительный период, в том числе и для того, чтобы стажер внес свой вклад в процесс производства. Практика обеспечивает студентам дополнительную квалификацию и повышает вероятность трудоустройства по специальности. Ряд дальневосточных вузов готов увеличить продолжительность практики за счет индивидуализации учебных планов. Длительные практики решают вопрос трудоустройства молодых специалистов без формального опыта работы», - акцентировал Валентин Тимаков.

Дуальное образование взяли на вооружение многие вузы и инвесторы.

«Дуальная форма образования – это новая форма обучения, при которой работодатель и учебное учреждение готовят будущих выпускников совместно: вместе готовят теоретическую базу, а практика реализуется на производстве», - отметила ректор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова.

И, наконец, необходимо активное участие работодателей в процессе подготовки кадров, на всех этапах: от профориентации в школе до участия в работе экзаменационной комиссии колледжа или вуза. Именно на это направлены и стандарты Ворлдскилс, о внедрении которых совместно договорились АРЧК и Союз «Молодые профессионалы» на полях ВЭФ.

Кроме того, эксперты в один голос повторяли и о необходимости ранней профориентации. Агентство опробовало эту модель с судостроительным комплексом «Звезда» и предлагает тиражировать успешный опыт при реализации других инвестпроектов на Дальнем Востоке:

«В Приморском крае за минувший год проведены более 100 профориентационных мероприятий, популяризирующих судостроительные специальности. Открыто 7 классов с усиленной подготовкой школьников по судостроительному и нефтегазовому профилям, 200 студентов обучается по программам целевой подготовки в 7 ведущих инженерно-технических вузах России от Санкт-Петербурга до Владивостока, запущены программы повышения квалификации работников, в том числе на иностранных судоверфях», - рассказал Валентин Тимаков.

Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева поддержала представленный подход:

«Пока есть время до открытия нового предприятия или производства, ничто не мешает направить на целевое обучение то количество ребят, которые будут необходимы для отрасли. Второй момент – необходимо совместно с бизнесом создавать базовые кафедры, где специалист проходил бы обучение и куда в последствии пойдет работать», - отметила она.

Эти предложения войдут и в программу подготовки кадров для дальневосточных предприятий, которую поручил разработать правительству, Минобрнауки, Минвостокразвития и АРЧК ДВ президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2017.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств формировалась именно здесь, на территориях Дальнего Востока», - подчеркнул Путин.

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