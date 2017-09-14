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Политика и экономика

Россияне стали реже покупать американскую валюту

Курс доллара и евро на 14 сентября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.66 рублей, а евро - 69.09 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По данным социологического опроса, который накануне предоставили специалисты ВЦИОМ, 73% граждан все меньше и меньше стараются обменять отечественную валюту на доллары. 3% россиян уже несколько лет не обменивали валюты. Эксперты сообщили, что данная ситуация может быть связана с положением рубля на международной арене.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Роял Кредит Банке за 58.10 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 57 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в УМ-Банке за 69.70 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 68.80 рублей за один евро.

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