Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья

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Лечение в Китае - эффективно
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Разогнать кровь, вернуть бодрость духа и даже в кратчайшие сроки поставить на ноги после травмы или инсульта. Китайская медицина у жителей Владивостока с каждым годом пользуется все большей популярностью. В Поднебесную едут поправлять здоровье и отдыхать. Суйфэньхэ, Харбин, Хуньчунь – уже привычные здравницы. Сегодня туристическим агентствам представили новые эксклюзивные туристические маршруты в провинции Хэйлунцзян – города Цзиси и Хулинь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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