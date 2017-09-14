Разогнать кровь, вернуть бодрость духа и даже в кратчайшие сроки поставить на ноги после травмы или инсульта. Китайская медицина у жителей Владивостока с каждым годом пользуется все большей популярностью. В Поднебесную едут поправлять здоровье и отдыхать. Суйфэньхэ, Харбин, Хуньчунь – уже привычные здравницы. Сегодня туристическим агентствам представили новые эксклюзивные туристические маршруты в провинции Хэйлунцзян – города Цзиси и Хулинь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Гости из Поднебесной приглашают пациентов из Приморья
Лечение в Китае - эффективноВладивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.
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