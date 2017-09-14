Японская компания поможет решить проблему угольной пыли в Находке

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Трехсторонний документ был подписан на полях ВЭФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

На полях III Восточного экономического форума был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по организации монтажа специализированного оборудования для третьей очереди и проведению пусконаладочных работ в стивидорной компании в Свободном порту Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сторонами подписания документа стали крупнейший в России угольный портовый холдинг, входящая в ее состав компания-стивидор и японская корпорация. В меморандуме говорится о совместном внедрении передовых технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее подписанных контрактов общей стоимостью 130 миллионов долларов США. Как сообщили в стивидоре, японская компания летом 2017 года завершила поставку крупнотоннажной техники для третьей очереди специализированного угольного комплекса – реклаймеров, стакеров и судопогрузочных машин. Вся техника уникальна и не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Правильно проведенные монтажные и пусконаладочные работы обеспечат корректную работу оборудования как с точки зрения погрузочных работ, так и с точки зрения влияния производства на окружающую среду.

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