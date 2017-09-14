Хорошая прическа — залог успеха

Девушки всегда стремились к изменению своего образа

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Несмотря на свой молодой возраст, стилист-парикмахер Кристина Клинк в профессии более 10 лет. Начинала с простого ассистента, потом прошла курсы обучения, набралась опыта. Свой салон красоты открыла в 2011 году и сейчас успешно работает, развивается и учит других. Сегодня она эксперт в самых популярных бьюти-трендах и знает, как сделать так, чтобы клиент ушел от нее не только с красивой копной волос, но и с необходимыми знаниями по уходу за ними, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.