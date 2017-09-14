Студенты из Владивостока завершили трудовую смену на межрегиональной стройке «Звезда» в Большом Камне

Организатором стройки выступила группа компаний «Комплексные энергетические решения»

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Большом Камне состоялось торжественное закрытие межрегиональной студенческой стройки, проходящей на объектах строительства судостроительного комплекса «Звезда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Лучшим отрядом по сумме всех показателей стал студенческий отряд «Приморец» из Приморского края. Все участники стройки награждены памятными призами, сертификатами, грамотами и благодарственными письмами.

Межрегиональная студенческая стройка «Звезда» была организована в период с 8 июля по 8 сентября. На протяжении двух месяцев на стройке трудилось порядка 140 студентов из четырех субъектов Дальневосточного федерального округа – Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Амурской области. Наравне с коллегами из других регионов в ней принимали участие 67 бойцов из Владивостока.

Помимо интересной работы, бесценного опыта в области строительства и знакомства с новыми людьми бойцов студенческих отрядов ждала насыщенная спортивно-культурная программа.

Организатором стройки выступила группа компаний «Комплексные энергетические решения» при поддержке Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Для справки:

Строительство современной верфи идет на территории судоремонтного завода «Звезда». Благодаря реализации проекта в Приморье появится одна из самых современных верфей в России. Судостроительный комплекс будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. К 2024 году на предприятии планируется создать более 8 тысяч рабочих мест.