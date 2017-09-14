Владивосток: Второй мост на остров Русский, ВКАД и новый идеальный микрорайон

Стали известны подробности японского мастер-плана развития приморской столицы

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Японское архитектурно-инжиниринговое бюро Nikken Sekkei уже около года работает над созданием мастер-плана агломерации Владивостока — договор об этом компания подписала с российским Агентством ипотечного жилищного кредитования в декабре 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АИЖК. Стало известно о планах японских урбанистов по изменению городского пространства столицы Приморья: детали мастер-плана были представлены на III ВЭФ

Владивостокский мастер-план, над которым сейчас работает Nikken Sekkei, включает схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию нового облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий, следует из материалов стенда Nikken Sekkei на ВЭФ. Концепция мастер-плана Владивостока предполагает развитие в города отдельных кластеров (хабов): образовательного, делового, транспортного (транзитного) и культурного.

Бухта Золотой рог и долина Первой речки

Две первые территории, с которых начнется архитектурное обновление Владивостока, уже определены. Речь идет о центральной территории в районе железнодорожного вокзала и бухты Золотой рог, где японцы предлагают создать многофункциональный общественный центр, сохранив историческую застройку и перенеся за ее пределы находящиеся там сегодня промышленные зоны.

Второй зоной является долина Первой речки, где сейчас, в основном, промышленные земли и территория нефтебазы. Японские архитекторы предлагают перенести сюда часть административных функций из центра города, чтобы разгрузить его. Это поможет улучшить ситуацию с пробками. Также здесь предполагается высотная застройка, создание общественных и жилых функций.

Проведенное японцами исследование доказало, что одной из главных проблем Владивостока является транспорт. В городе часто образуются пробки, не хватает мест для парковки, зон для комфортного движения пешеходов. Одна из причин этого - существующее расположение функциональных зон, из-за которых центральная часть города перегружена административными и промышленными комплексами. В том числе здесь расположена промышленная портовая зона.

Концепция мастер-плана Владивостока предполагает изменение структуры города в умную и компактную, говорится в материалах Nikken Sekkei. В числе прочего предлагается развитие эффективной улично-дорожной сети для снижения транспортной загруженности в центре города и создание транзитно-ориентированного типа делового центра на базе старых объектов.

В мастер-плане будет заложено строительство новой кольцевой дороги, что должно также решить проблему с пробками в городе. Дорога должна частично пройти по морской части. Напомним, по поручению временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарёва было разработано техническое обоснование проекта ВКАД как высокоэкологичной автодороги вдоль Амурского залива протяженностью более 22 км с мостами, путепроводами и подводным тоннелем. ВКАД рассматривается в качестве важного элемента транспортного каркаса агломерации и системы МТК.

Кроме того, концепция мастер-плана, подготовленная АИЖК и японским архитектурным бюро Nikken Sekkei, предполагает строительство второго моста на остров Русский.

Полностью мастер-план будет готов уже в конце нынешнего года. После этого документ отправится в администрации региона и города для сбора комментариев и замечаний. АИЖК и Nikken Sekkei учтут все предложения, после чего мастер-план планируется одобрить и запустить процесс актуализации генерального плана города.

Что такое мастер-план

Отличие мастер-плана от генплана Владивостока, во-первых, в том, что он гораздо обширнее, чем генплан, как по географии рассмотрения, так и по составу работ: этот документ рассматривает развитие города в структуре всей агломерации, а по некоторым аспектам - и всего Приморского края. Мастер-план будет содержать стратегические положения и планы - в частности, перераспределение портовых функций Владивостока в другие муниципальные образования, перераспределение транспортной нагрузки и создание альтернативных путей передвижения не только в городе, но и в агломерации.

Во-вторых, в отличие от генплана, мастер-план дает предложения по объемно-пространственному развитию города, описывает качественные характеристики существующей и вновь создаваемой городской среды, выявляет зоны стратегического развития и дает по ним более детализированную проработку.

Остров Русский

Агломерация Владивостока включает в себя и остров Русский, для которого московское КБ «Стрелка» разрабатывает стратегию комплексного освоения территории. Этот проект также был представлен на ВЭФ.

Территория, с которой работает «Стрелка», занимает 4% (390 га) от площади всего острова и расположена на полуострове Саперный в бухте Новик. Здесь обсуждается строительство нового поселения на 30 тысяч жителей. КБ «Стрелка» делает для этой территории мастер-план жилых кварталов, где будут учтены все аспекты «идеального района» - расстояние между домами, расположение социальных объектов, детских площадок, транспортная развязка и многое другое. Кроме того, КБ «Стрелка» совместно с голландским бюро WEST 8 разрабатывает концепции развития набережной и трех парков в бухте Новик.

Напомним, сегодня на острове Русский построен кампус ДВФУ, ведутся работы по строительству ЖСК «Остров» для преподавательского состава этого вуза и местных сотрудников РАН.

Набережные Амурского залива

Помимо создания мастер-плана, во Владивостоке идет и текущая работа по благоустройству городских территорий, в том числе в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Основная концепция благоустройства общественных пространств Владивостока - дать горожанам доступ к набережным, сделать их открытыми и доступными для всех, рассказали в пресс-службе КБ «Стрелка», которое является исполнителем федеральной программы.