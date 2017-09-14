Полноценная разминка и детальный инструктаж этим спортсменам определенно пойдет на пользу, ведь им через пару минут выходить на довольно тяжелое испытание. Экстремальный заплыв на несколько километров по открытой воде. Такую массовую акцию назвали «Дружба» и не зря — приурочены соревнования к памятной дате окончания Второй мировой войны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Международный заплыв «Дружба» объединил пловцов из Китая и Приморья
Участникам предстояло проплыть вокруг полуострова БасаргинаВладивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.
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