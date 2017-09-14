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В Приморье пьяные посиделки закончились поножовщиной

Тяжкое преступление помогла раскрыть служебная собака
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье служебная собака помогла полицейским в задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» с дислокацией в селе Анучино поступило сообщение местного жителя, который рассказал о том, что в селе Чернышевка в одном из домов обнаружен мужчина с ножевым ранением без признаков жизни. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Вета.

Полицией установлено: в частном доме в ходе употребления спиртных напитков между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт. Впоследствии один из них нанес своему оппоненту ножевое ранение. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Для проработки следа подозреваемого сотрудники полиции применили служебную овчарку. Собака уверенно вывела полицейских к очистным сооружениям. Там они и обнаружили подозреваемого в убийстве. Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции, где он дал признательные показания.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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