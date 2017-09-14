В Приморье на вокзале задержали пьяного наркомана

Молодой человек ранее был неоднократно судим

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье на вокзале станции Камень-Рыболов за совершение административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) был задержан 25-летний ранее неоднократно судимый житель Хасанского района; при личном досмотре в правом кармане брюк у него было обнаружено наркотическое вещество – гашишное масло (около 2 граммов), а в кармане куртки гашиш (порядка 3 граммов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОУТ.

Задержание было произведено сотрудниками ППС ЛО МВД на станции Уссурийск в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак 2017».