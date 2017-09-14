Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке

81-летняя женщина получила перелом руки

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Микроавтобус Toyota Hiace сбил пенсионерку во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в районе дома №60 по улице Баляева около 10 часов утра. Женщина 1936 года рождения переходила проезжую часть с нарушением ПДД.

Автомобиль под управлением мужчины 1981 года рождения двигался со стороны улицы Руднева в сторону Адмирала Юмашева.

В результате наезда потерпевшая получила закрытый перелом правой руки, направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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