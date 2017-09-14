В Приморье изъяты три крупных партии опасных деликатесов

Морепродукты в торговые точки привозили неизвестные граждане

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья пресекли продажу опасных для здоровья морских деликатесов во Владивостоке и Артёме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, при проверке ИП в Артёме правоохранители обнаружили крупную партию деликатесов сомнительного качества: варёно-мороженые конечности краба (35,47 килограмма), варёно-мороженая креветка (1,3 килограмма), охлаждённое филе морского гребешка (3 килограмма) не имели маркировки изготовителя; отсутствовали товаросопроводительные документы. По словам предпринимателя, морепродукты ему накануне привезли неизвестные граждане на микроавтобусе. В настоящее время опасные морепродукты изъяты из оборота.

Похожие административные правонарушения были выявлены во Владивостоке. В ходе осмотра морозильных камер во время проверки одного из павильонов на улице Острякова были обнаружены деликатесы сомнительного качества, предназначенные к продаже. Креветка (4 килограмма) и варёно-мороженое мясо краба (5,796 килограмма) не имели ни маркировки производителя, ни товаросопроводительных документов. При этом за килограмм креветки продавец просил 1 300 рублей, за мясо краба – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Подозрительная продукция была изъята из оборота.

А на улице Тобольской в торговом павильоне варёно-мороженое мясо краба (4 килограмма) и варёно-мороженые конечности краба (10,7 килограмма) продавались без маркировки изготовителя, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами.

Во всех трёх случаях продавцам грозит наложение штрафа: на граждан 1 000 - 2 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей - 20 000 - 30 000 рублей.