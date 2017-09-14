Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье

В Спасске-Дальнем едва не сгорел жилой дом

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний вечером, 13 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на улице 2-я Дубовская.

Прибывшие на место происшествия через восемь минут огнеборцы столкнулись с задымлением жилого здания. В связи с этим было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. В одной из комнат, горели диван и постельные принадлежности.

Уже через две минуты пожар был локализован, а после – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составилачетыре кв. м. Тушили пожар семь человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев дом удалось спасти.

По предварительной версии, причиной пожара стало курение в постели. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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