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​В Приморье с рельсов сняли шестерых подростков

Дети возвращались с дискотеки с риском для жизни
Фото: ДВОУТ Фото: ДВОУТ
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье с рельсов сняли шестерых подростков, которые шли по перегону станций Ипполитовка – Озерная Падь в темноте, подвергая свои жизни и здоровье реальной опасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОУТ. Группу ребят 13-14 лет, переходящих железнодорожный мост, в свете фар локомотива увидел машинист грузового поезда, который и сообщил в дежурную часть транспортной полиции на станции Уссурийск.

Незамедлительно на перегон выехал сотрудник правоохранительных органов, который обнаружил подростков и пресек их движение по путям.

Из беседы с ребярами стало известно, что подростки возвращались домой в поселок Новошахтинский с дискотеки, которая проходила в клубе соседнего села. Со слов ребят, в соседнее село, они ездят регулярно на электричке. Возвращаться домой приходится по бездорожью, через поле, сквозь кустарник. Расстояние - около восьми километров. В этот раз прошел дождь, и они решили вернуться домой по железнодорожной насыпи, хотя это в два раза длиннее.

Детей отвезли к их родителям; на родителей подростков составлены протоколы по ст.5.35 КоАП РФ.

Уважаемые родители!

Сотрудники транспортной полиции просят вас быть предельно внимательными к поведению своих несовершеннолетних детей. Не допускайте их самостоятельного нахождения вблизи железнодорожного транспорта, особенно по ночам! Контролируйте места их пребывания и игр! Берегите свои семьи!

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