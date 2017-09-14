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Спорт

«Восток» из Владивостока стал лучшей юниорской командой России по спидвею

Заезды в рамках командного первенства состояли из трех этапов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Гонщики команды «Восток» из Владивостока завоевали золото в командном первенстве России по спидвею среди юниоров. Подопечные главного тренера Игоря Столярова победили в финале, который состоялся во вторник, 12 сентября, в Тольятти.

Заезды в рамках командного первенства состояли из трех этапов, которые проводились последовательно в Октябрьском, Балаково и Тольятти. Спортсмены из Владивостока победили в двух этапах и по очкам завоевали первое место.

«Наши подопечные имели три очка преимущества над командой «Мега-Лада» и увеличили еще на шесть в соревнованиях во вторник. Поздравляю юниоров, мы гордимся, что во Владивостоке растут такие крепкие спортсмены и талантливые гонщики», – рассказал директор спидвейного клуба «Восток» Константин Цыбулин.

Самым результативными спидвеистами «Востока» в финальной гонке стали Павел Лагута (12 очков), Арслан Файзулин (12 очков), Марк Карион (11 очков). Как отметил Константин Цыбулин, победы не удалось бы добиться без Виталия Котляра (принес команде семь очков) и Кирилла Хвана (четыре очка). 

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