Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке

Всего с начала 2017 года на территории Приморского края сотрудниками полиции ликвидировано 29 наркопритонов

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции ликвидировали притон для потребления наркотиков в одном из многоквартирных домов Первомайского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. В роли его содержателей выступали двое местных жителей – женщина 1968 года рождения и ее сожитель 1975 года рождения.

Полицейские установили, что данную квартиру на регулярной основе посещали наркозависимые лица, которые за возможность употребить наркотики делились ими с владельцами квартиры. Ежедневно через злополучный адрес проходили 3-4 наркозависимых гражданина. При этом фигуранты, опасаясь уголовного преследования, впускали в квартиру только своих знакомых, по предварительной договоренности.

Тем не менее, сотрудники полиции собрали достаточную доказательную базу противоправной деятельности организаторов наркопритона. В ходе обследования квартиры обнаружены и изъяты использованные медицинские шприцы, а также другие предметы для употребления наркотических средств.

Фигуранты написали явки с повинной. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Примечательно, что аналогичный наркопритон сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю ликвидировали в подъезде этого же дома в июне текущего года.

Стоит отметить, что деятельность организаторов наркопритонов удалось пресечь благодаря жителям Владивостока: жалобы в органы внутренних дел поступили от граждан, ведь такое соседство их сильно беспокоило.

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