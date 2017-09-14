Житель Приморья стал жертвой изобретательного соседа

Мужчина похитил у соседа имущество на 230 тысяч рублей

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Житель Приморского края задержан полицией по подозрению в совершении квартирной кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Житель поселка Славянка обратился в полицию с заявлением о том, что из его квартиры похищено имущество на сумму свыше 230 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр территории, опросили потерпевшего, изучили записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 27-летний сосед потерпевшего.

Установлено, что злоумышленник заранее спланировал незаконное проникновение в жилище потерпевшего. В день кражи, дождавшись, пока хозяина квартиры не будет дома, он спустился по веревке с крыши дома и проник в помещение через окно. Оттуда он вынес две банковские карты, к одной из которых прилагался пин-код, четыре видеорегистратора, два охотничьих ружья и две бутылки элитного алкоголя. Похищенное мужчина спрятал у знакомого в чехлах от музыкальных инструментов.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226 УК РФ (Хищение оружия) и по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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