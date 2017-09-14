Автоледи на дорогом джипе сбила старушку возле ресторана во Владивостоке

43-летння автоледи за рулем внедорожника Lexus GX 460 возле дорогого рестрана на въезде во Владивосток сбила в неустановленном для перехода месте 80-летнюю пенсионерку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 10 часов утра. Автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Артема по автодороге "Уссури" (Хабаровск-Владивосток).
Потерпевшая получила травму ноги.
Детали ДТП выясняются.
Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.