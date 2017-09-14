Автоледи на дорогом джипе сбила старушку возле ресторана во Владивостоке

ЧП произошло возле дорогого ресторана в пригороде приморской столицы

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

43-летння автоледи за рулем внедорожника Lexus GX 460 возле дорогого рестрана на въезде во Владивосток сбила в неустановленном для перехода месте 80-летнюю пенсионерку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 10 часов утра. Автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Артема по автодороге "Уссури" (Хабаровск-Владивосток).

Потерпевшая получила травму ноги.

Детали ДТП выясняются.

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