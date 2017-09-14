​Пенсионерка пострадала под колесами авто во дворе дома во Владивостоке

Кроссовер сдавал задним ходом

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Пенсионерка пострадала под колесами авто во дворе дома №78 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке: женщина получила травму левой ноги и теперь находится на амбулаторном лечении.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД Владивостока, кроссовер Nissan Murano (за рулем был мужчина 1970 года рождения) сдавал задним ходом и наехал на женщину 1945 года рождения. Наезд произошел в светлое время суток.

Детали ДТП выясняются.

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