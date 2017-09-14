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Автомобиль такси перевернулся на крышу в центре Владивостока

Инцидент произошел ранним утром
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в центре города в районе остановки "Изумруд". По предварительной информации, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей: по неизвестным причинам светофор на данном участке трассы не работал, и оба водителя ТС решили не уступать друг другу дорогу. В результате удара одно из транспортных средств опрокинулось на крышу. На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и медики. 

В результате инцидента пострадал пассажир автомобиля такси. 

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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