В Приморье 5-летний малыш пострадал по вине пьяного автолюбителя

Полиция края проводит проверку по факту ДТП

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В Пограничном районе полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 5-летнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Жариково, Пограничный район. 30-летний водитель автомобиля марки Toyota Corona, двигаясь по улице Дальневосточная в направлении села Камень-Рыболов, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении автомобиля без специального удерживающего устройства. Мальчик госпитализирован с диагнозом: ссадиная рана лица. Также в автоаварии пострадала 23-летняя пассажирка, которая госпитализирована с ушибами и ссадинами.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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