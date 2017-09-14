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Общество

«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями

В июне 2017 года «Трилитон» принял участие в благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!»
Фото: Юрий Смитюк Фото: Юрий Смитюк
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Компания «Трилитон» продолжает добрую традицию «У нас твердый бетон, но доброе сердце», сообщает РИА VladNews. С каждого купленного клиентами кубабетона перечисляется 5 рублей в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь» в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

К акции уже присоединились многие крупнейшие строительные компании Владивостока.

– Мы рады, что компании-партнеры поддерживают нашу акцию. Приобретая бетон компании «Трилитон», наши клиенты не только покупают качественный бетон, но и вносят свой вклад в спасение детей с онкологическими заболеваниями, – комментирует добрую традицию начальник отдела по продаже бетона Игорь Лицов. Мы уверены, что наш вклад станет важным звеном в цепочке добра, направленной на спасение детей с онкологическими заболеваниями».

– Необходимость в сборе средств стоит перед благотворительными фондами постоянно, – комментирует директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. – Сейчас в России государство оплачивает лекарственные средства только входящие в определенный перечень. Медикаменты, выходящие за пределы перечня, оплачивают фонды. Государство оплачивает покупку медицинского оборудования в больницы. Наш фонд покупает аппаратуру и медикаменты, которые позволяют детям продолжать лечение и жить, в домашних условиях, например аппарата ИВЛ без которого некоторым тяжелобольным детям совсем нельзя. В таком деле как борьба с тяжелой болезнью каждый рубль – это неоценимый вклад и шанс на спасение. Поэтому акция компании «Трилитон» крайне важна в деле оказания своевременной помощи больным детям.

Компании «Трилитон» уже удалось помочь в приобретении необходимого препарата двум мальчикам, оплате авиаперелетов для обследования в Москве для двух детей и их мам, а также оплате лабораторных исследований для 6 детей.

В июне 2017 года «Трилитон» принял участие в благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!», организованном также фондом «Сохрани жизнь». Разыгранные лоты – картины, нарисованные детьми. «Трилитон» не остался в стороне, и теперь офис компании украшает 2 картины «Заботливая мама» Вики Бакаловой 9 лет из Лесозаводска и «Закат на оз. Тунайча» Полины Ильиной 13 лет из Корсакова.

– Мы выбрали для себя именно это направление благотворительной помощи, потому что все, что создает наша компания, предназначено для будущих поколений. Объекты, где мы принимаем участие – заливаем бетон, это жилые дома и целые микрорайоны, производственные помещения, школы, детские сады и другие инфраструктурные объекты. Все это – городская среда, в которой нам и нашим детям жить сегодня и завтра. Мы хотим, чтобы у детей было завтра – красивое и надежное.

С июня 2009 года благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Основные виды помощи – закупка оборудования, бытовых предметов и медикаментов, оплата дороги и проживания семей, нуждающихся в лечении в федеральных клиниках и многое другое.

Детский Краевой онкогематологический центр является структурным подразделением ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями в возрасте от рождения и до 17 лет включительно.

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