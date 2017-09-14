Спасатели Приморья завершили поиск заблудившегося в лесу мужчины

Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Спасатели МЧС России нашли заблудившегося в Пожарском районе мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

13 сентября в 12:30 спасатели, прибывшие на поиски заблудившегося в Пожарском районе мужчины, оперативно обнаружили потерявшегося жителя села Новогордеевка Анучинского района в районе реке Бешеная. Состояние здоровья найденного мужчины удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, что 12 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи в поисках жителя села Новогордеевка Анучинского муниципального района 1981 года рождения, который утром 8 сентября заблудился в районе Малиновой сопки Пожарского муниципального района.

12 сентября в 14:50 для проведения из города Хабаровск убыла группа Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда с кинологическими расчетами в составе девяти человек, четырех кинологических расчетов, двух единиц техники, одного беспилотного летательного аппарата.

К поискам были привлечены: 13 человек и четыре единицы техники.

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