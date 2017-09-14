Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября

Причина - ремонтные работы

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 сентября, Владивосток частично останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал. Причина - ремонтные работы. Время проведения работ - до 00:00.

Адреса:

Фрунзенский район.

Советский район (От ст. Седанка в сторону города).

Первореченский район, за исключением улиц: Адмирала Горшкова. Анны Щетининой. Баляева. Жигура, 2-6, 42-52а. Карьерная 18-30. Котельникова. Луговая, 52-62а. Руднева. Сельская. Снеговая, 31, 74.

Ленинский район: Абрековская. Адм. Фокина, 22-26а, 27-33. Академический пер. Аксаковская, 1, 7, 12. Аксаковский пер., 3-13. Береговая, 3,6-8. Владикавказская, 10, 14. Володарского, 1, 3а, 8, 8а, 13-19, 22-28, 25, 35-47. Волочаевского, 25а, 28. Воропаева. Всеволода Сибирцева, 3-9, 4-24, 25, 33-37, 42, 46, 77. Гаршина. Гоголя. Горийская. Горная. Грибоедова. Громова, 2, 4, 6, 14. Дальзаводская, 1, 2, 4, 5, 13-31. Державина. Достоевского. Жертв Революции. Ивановская. Капитана Шефнера, 2, 2а, 3, 6, 15-21. Карамзина. Карла Либнехта. Ключевая. Карская, 10. Карякинская. Ковальчука. Корабельная Набережная. Куйбышева. Луговая, 1, 18-34, 21-39. Красного Знамени, 66-104а. Краснознаменный пер. Лазо, 2, 3-9, 4-28. Луцкого, 2-28. Маньчжурская. Матросская 1-я, 11, 15. Матросская 3-я, 21-25а. Матросская 5-я, 21, 25. Матросская 7-я, 25, 33. Махалина, 3-25, 4-16. Металлистов, 3, 5, 5а, 11. Мехлисса, 15. Мира. Муравьева Амурского. Невельского, 4а, 29а. Некрасовская, 6а, 9, 11, 21а, 29, 35, 36-76а, 37. Некрасовский пер. Нерчинская. Новоивановская. Огарева, 5. Океанский пр. 1, 1а, 8-40. Октябрьская, 14-20. Партизанский пр., 2-44. Петра Великого, 2-8, 3а. Пионерская. Пологая, 50-72, 53-69а. Полонского. Почтовая, 6. Почтовый пер. Прапорщика Комарова. Приходько, 2-8, 13-27. Промежуточная. Пушкинская. Ракетная. Саперная, 30, 34. Славянская. Светланская. Семеновская, 25, 27. Спиридонова, 25, 29, 33, 37. Стрелковая. Стрелковый пер. Суханова, 1-13, 2-8д, 20а, 32, 34а, 39. Толстого, 5б, 5г, 23-41в, 47. Трамвайная. Трудовые резервы, 3-9а. Тунгусская, 8-12, 11, 11а. Тургенева. Уборевича, 5-25а, 6-14, 20-30. Фадеева. Флотская 1-я. Фонтанная, 15-21, 18-26, 31/5, 35, 36-44, 47-61а. Чехова. Шепеткова, 8-18, 19-37, 30-44. Шкипера Гека, 1-15/2, 2-26. Экипажная.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать в г. Артем и Надеждинском районе.

Понижение давления холодной воды в п. Трудовое, п. Угловое и пригороде г. Владивостока (от ст. Весенняя до ст. Спутник)